Попова сообщила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Ситуация с коронавирусом в России усложняется, поэтому сейчас необходимо ответственно отнестись ко всем мерам по борьбе с COVID-19. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале "Россия 1".Попова отметила, что сейчас темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах, однако власти подготовлены к такому развитию событий: в 20 субъектах обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад.По словам Поповой, распространение инфекции связано с тем, что многие россияне вернулись из отпусков уже с этой инфекцией.При этом, по ее заявлению, в образовательных учреждениях ухудшения ситуации с COVID-19 не наблюдается.