Попова сообщила об усложнении ситуации с коронавирусом в России
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Ситуация с коронавирусом в России усложняется, поэтому сейчас необходимо ответственно отнестись ко всем мерам по борьбе с COVID-19. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале "Россия 1".
Попова отметила, что сейчас темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах, однако власти подготовлены к такому развитию событий: в 20 субъектах обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад.
По словам Поповой, распространение инфекции связано с тем, что многие россияне вернулись из отпусков уже с этой инфекцией.
При этом, по ее заявлению, в образовательных учреждениях ухудшения ситуации с COVID-19 не наблюдается.
Попова отметила, что сейчас темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах, однако власти подготовлены к такому развитию событий: в 20 субъектах обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад.
По словам Поповой, распространение инфекции связано с тем, что многие россияне вернулись из отпусков уже с этой инфекцией.
При этом, по ее заявлению, в образовательных учреждениях ухудшения ситуации с COVID-19 не наблюдается.
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале – 1,08
01 октября 2020
01 октября 2020