Тихановская отреагировала на включение в базу разыскиваемых лиц МВД РФ
Россия и мир
Фото: AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала включение ее в базу разыскиваемых лиц в России. Ее заявление было опубликовано в Telegram-канале "БелСат".
"Надо наверное проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, а тем более в России замешана", - отметила она.
Напомним, что ранее МВД России сообщило, что основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против Тихановской. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, министерство объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.
"Надо наверное проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, а тем более в России замешана", - отметила она.
Напомним, что ранее МВД России сообщило, что основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против Тихановской. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, министерство объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.
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