Тихановская отреагировала на включение в базу разыскиваемых лиц МВД РФ

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала включение ее в базу разыскиваемых лиц в России. Ее заявление было опубликовано в Telegram-канале "БелСат"."Надо наверное проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, а тем более в России замешана", - отметила она.Напомним, что ранее МВД России сообщило, что основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против Тихановской. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, министерство объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.