Путину доложили об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия и мир
Начальник Генштаба ВС России Герасимов доложил Путину об успешном запуске новой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Она преодолела 450 километров, скорость полета составила восемь махов (около 9 500 километров в час).
Как сообщили РБК в Минобороны, «Циркон» испытали вечером 6 октября. Стрельбу ракетой из акватории Белого моря выполнил фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.
Как сообщили РБК в Минобороны, «Циркон» испытали вечером 6 октября. Стрельбу ракетой из акватории Белого моря выполнил фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.
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