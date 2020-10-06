Путину доложили об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Начальник Генштаба ВС России Герасимов доложил Путину об успешном запуске новой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Она преодолела 450 километров, скорость полета составила восемь махов (около 9 500 километров в час).Как сообщили РБК в Минобороны, «Циркон» испытали вечером 6 октября. Стрельбу ракетой из акватории Белого моря выполнил фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.