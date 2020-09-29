Путин и Лукашенко обсудили полное открытие границ между Россией и Белоруссией

16.42 Среда, 7 октября 2020
Россия и мир
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, пишет «БелТА». В ходе телефонного разговора они обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе полное открытие границ между странами.

Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии. «В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди», — говорится в сообщении агентства.
© Вечерние ведомости
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