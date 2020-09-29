«Газпром» обжалует решение польского антимонопольного органа о штрафе на $7,6 млрд

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«Газпром» заявил о принципиальном несогласии с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным решением о штрафе за «Северный поток-2».«Газпром» подчеркнул, что не нарушал антимонопольное законодательство Польши и обжалует решение UOKIK. В российской компании отметили, что величина штрафа, наложенного Польшей, говорит о желании противодействовать проекту любой ценой.Как напоминает «Интерфакс», ранее UOKiK сообщил, что наложил штраф на «Газпром» в размере свыше 29 млрд злотых ($7,6 млрд по текущему курсу) и штраф свыше 234 млн злотых ($61 млн) на 5 остальных компаний, участвующих в строительстве газопровода. Как пояснил глава регулятора Томаш Хрустны, эти штрафы - «следствие отсутствия согласия (UOKiK) на сделку «Северный поток 2».