СКР завел два уголовных дела по факту загрязнения пляжей на Камчатке

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По факту загрязнения пляжей на Камчатке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Дело возбуждено по статьям о загрязнении морской среды и о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, передает gazeta.ru.Следователи проверяют различные версии происхождения загрязнения. В числе прочих проверяются версии о том, что источником загрязнения могли стать территории полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов, сообщает РБК.Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза, отмечает gazeta.ru.