Песков заявил о нераспространении на Нагорный Карабах обязательств по ОДКБ

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Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что обязательства стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности не распространяются на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.«Это обязательства в плане обеспечения безопасности. То есть если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны-участники договора имеют обязательства встать на защиту такого государства», - заявил Песков. Также он опроверг сообщения о том, что карабахский конфликт вышел за пределы этого региона.Как напоминает РИА «Новости», ранее Путин напомнил, что Армения является членом ОДКБ, и у России есть перед страной определенные обязательства.