Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas9

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Нобелевскую премию по химии за 2020 год получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне, разработавшие технологию редактирования генома CRISPR/Cas9, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, передает РИА «Новости». Отмечается, что сразу две женщины получили Нобелевскую премию по химии впервые в истории.Завтра станет известно имя Нобелевского лауреата по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреатов премии мира.