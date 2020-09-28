В результате беспорядков в Киргизии пострадали 911 человек

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Число пострадавших в протестах в Киргизии достигло 911, сообщает пресс-служба Минздрава Киргизии. Как уточнили в ведомстве, 705 пострадавших после осмотра отправили домой, 205 лежат в больнице с различными травмами. Пять человек - в реанимации. Один скончался.Как напоминает РИА "Новости", в понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по результатам голосования. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование.В ночь на вторник протестующие захватили здание парламента и офиса президента в Бишкеке, здания мэрии и правительства. Они также освободили из СИЗО бывшего экс-президента Киргизии Атамбаева. Представители Социал-демократической партии Киргизии во вторник заявили о смене власти в стране. В Бишкеке был создан Координационный совет оппозиции, сообщает "Интерфакс".