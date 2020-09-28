В Минобороны Армении заявили об уничтожении базы ГСМ Азербайджана
Россия и мир
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила об уничтожении армянскими силами базы горюче-смазочных материалов (ГСМ) Азербайджана, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что ночью ВС Азербайджана попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении, но попали под ракетно-артиллерийский удар Армии обороны Карабаха.
Как напоминает РИА «Новости», бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Она отметила, что ночью ВС Азербайджана попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении, но попали под ракетно-артиллерийский удар Армии обороны Карабаха.
Как напоминает РИА «Новости», бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
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