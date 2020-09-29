Российский миллиардер Тимченко попросил суд разморозить его счета в швейцарских банках

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Российский миллиардер Тимченко обратился в Федеральный суд Швейцарии с требованием разморозить два его счета в швейцарских банках, сообщает Bloomberg. Эти счета заблокировали, когда против Тимченко ввели санкции США. Счета были заморожены из-за американских санкций, однако швейцарский банк продолжил брать комиссию за обслуживание, заявлял миллиардер.Как отмечает агентство, 1 сентября суд Женевы отклонил апелляцию Тимченко на решение местной прокуратуры об отказе проверить, была ли заморозка счетов незаконной. «Не имея иного выхода, адвокат Тимченко передал дело в Федеральный суд Швейцарии», — говорится в публикации.Напомним, Геннадия Тимченко вместе с Юрием Ковальчуком, Аркадием Ротенбергом и его братом Борисом Ротенбергом включили в санкционный список США в 2014 году как членов ближайшего окружения Путина.