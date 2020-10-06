Российская вакцина от коронавируса будет стоить 1 тысячу рублей за дозу

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Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. рублей за дозу. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.По его словам, пока что тариф на препарат не установлен, но в будущем цена дозы будет снижаться. «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — отметил глава ФАС.Как напоминает РИА «Новости», первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ и получила название «Спутник V». Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.