Никол Пашинян заявил о готовности Армении на уступки по Нагорному Карабаху

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Армения готова на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян агентству AFP.«Нагорный Карабах готов, Армения готова пойти на зеркальные уступки, к которым будет готов Азербайджан», — подчеркнул Пашинян.Пашинян также отметил, что боевые столкновения в спорном регионе не начались бы без активного содействия Турции. По его словам, Баку на протяжении 15 лет угрожал ввести войска в Нагорный Карабах, но к активным действиям перешел после получения поддержки Анкары, передает РБК.В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что прекращение огня в Нагорном Карабахе и нормализация отношений с Арменией возможны после полного вывода армянских сил из региона.