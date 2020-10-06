Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве становится «сложнее и драматичнее»

16.32 Вторник, 6 октября 2020
Россия и мир
Мэр Москвы Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в столице приближается к пиковым значениям весны 2020 года. Об этом мэр сообщил в своем блоге. «Ситуация с коронавирусом с каждым днём становится сложнее и драматичнее», — написал Собянин.

Он также обратил внимание на то, что далеко не все москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают необходимые меры.

За последние сутки в столице выявили 4082 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в Москве зафиксировали 311,5 тыс. заболевших, 255,1 тыс. выздоровевших и 5,4 тыс. умерших, передает gazeta.ru.
© Вечерние ведомости
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