Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр
Россия и мир
Фото: Twitter\The Nobel Prize
Нобелевская премия в области физики присуждена ученым Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензель и Андреа Гезу за исследование космоса.
Пенроуз получит половину премии за открытие о том, что черные дыры подтверждают общую теорию относительности. Генцель и Гез удостоились награды за обнаружение супермассивного компактного объекта в центре галактики.
«Шведская королевская академия наук приняла решение о присуждении Нобелевской премии 2020 года по физике: одна половина — Роджеру Пенроузу, а другая половина — Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез»,— говорится в сообщении в Twitter.
Пенроуз получит половину премии за открытие о том, что черные дыры подтверждают общую теорию относительности. Генцель и Гез удостоились награды за обнаружение супермассивного компактного объекта в центре галактики.
«Шведская королевская академия наук приняла решение о присуждении Нобелевской премии 2020 года по физике: одна половина — Роджеру Пенроузу, а другая половина — Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез»,— говорится в сообщении в Twitter.
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