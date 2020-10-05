Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Нобелевская премия в области физики присуждена ученым Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензель и Андреа Гезу за исследование космоса.Пенроуз получит половину премии за открытие о том, что черные дыры подтверждают общую теорию относительности. Генцель и Гез удостоились награды за обнаружение супермассивного компактного объекта в центре галактики.«Шведская королевская академия наук приняла решение о присуждении Нобелевской премии 2020 года по физике: одна половина — Роджеру Пенроузу, а другая половина — Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез»,— говорится в сообщении в Twitter.