На Камчатке ученые выявили необычные изменения цвета и отложения в реке Налычево

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Специалисты Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили в правом притоке реки Налычево, впадающей в Авачинский залив, странные отложения и пену на берегу. Об этом рассказал врио главы института Александр Варкентин, передает РИА Новости. Он также добавил, что цвет воды отличается от нормального.Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов говорил, что предварительная проверка реки Налычева не показала превышения допустимой концентрации вредных веществ.Как напоминает lenta.ru, 2 октября в СМИ появилась информация о том, что на берег Халактырского пляжа в Авачинском заливе выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения и температуру после погружения в воду.После того, как специалисты взяли пробы воды, выяснилось, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, а фенолов — в два раза. Местным жителям было рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.