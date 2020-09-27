Сотрудники ФСБ задержали двух человек по подозрению в передаче российской гостайны Эстонии

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ФСБ задержала российского военнослужащего и его брата в Смоленске и Пскове по подозрению в передаче секретных данных эстонским спецслужбам, передает «Интерфакс». Подозреваемым уже предъявлены обвинения в государственной измене. Других подробностей этого дела ведомство не раскрыло.Военнослужащему и его брату может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Пока что суд принял решение заключить обоих задержанных под стражу.