Сотрудники ФСБ задержали двух человек по подозрению в передаче российской гостайны Эстонии
Россия и мир
ФСБ задержала российского военнослужащего и его брата в Смоленске и Пскове по подозрению в передаче секретных данных эстонским спецслужбам, передает «Интерфакс». Подозреваемым уже предъявлены обвинения в государственной измене. Других подробностей этого дела ведомство не раскрыло.
Военнослужащему и его брату может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Пока что суд принял решение заключить обоих задержанных под стражу.
Военнослужащему и его брату может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Пока что суд принял решение заключить обоих задержанных под стражу.
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