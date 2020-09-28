Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник, 6 октября, выступил с заявлением о политической ситуации в стране. В нем он назвал произошедшие накануне в республике протесты попыткой захвата власти, передает iz.ru.«Некоторые политические силы, прикрываясь выборами, попытались захватить власть в Киргизии», — сказал Жээнбеков в своем обращении. Он также призвал политические силы в стране «успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления».Как напоминает «Интерфакс», столкновения в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. По последним данным, в ходе акций протеста в Киргизии один человек погиб и 590 пострадали.