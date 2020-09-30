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Путин назначил бывшего руководителя Дагестана Васильева своим советником. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Это произошло после того как Путин подписал указ об отставке Васильева с поста главы Дагестана.Временно исполняющим обязанности главы республики назначен сенатор Сергей Меликов. Ранее он был заместителем главнокомандующего войск Нацгвардии; несколько лет служил полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе, отмечает ren.tv.