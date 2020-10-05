Опубликована стенограмма переговоров Путина и Клинтона, касающаяся гибели АПЛ «Курск»

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Опубликована стенограмма разговора Путина с администрацией Белого дома и экс-президентом США Клинтоном после гибели подводной лодки «Курск» в 2000 году. Ее обнародовала цифровая библиотека Клинтона. Расшифровка появилась в августе 2019 года, но журналисты обратили внимание на нее только сейчас.Согласно стенограмме, Клинтон выразил соболезнование Путину в связи с тем, «через что ему пришлось пройти из-за гибели «Курска».«Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы», — ответил Путин, добавив, что «нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара», а «нужно отдавать приоритет реальному спасению людей», передает ТК «Дождь».По словам Путина, власти «чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы», а позже «пытались спустить на тормоза всю эту шумиху», однако некоторые люди «продолжали ее подпитывать».Путин также поделился опасениями с Клинтом, что «что-то подобное может повториться», и переживаниями, что в тот момент родственникам подводников рассказать о происходившем на «Курске» было невозможно.Как напоминает lenta.ru, атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море ровно 20 лет назад, 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 человек — весь экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель».