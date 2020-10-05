В Минпросвещения не подтвердили информацию о переводе школьников на дистанционное обучение
Россия и мир
В Минпросвещения назвали недостоверной информацию о переводе школ на дистанционное обучение в Москве. «Эта информация не соответствует действительности… Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ (нет)», — сообщили в пресс-службе министерства просвещения, передает НТВ.
В министерстве отметили, что занятия приостановлены примерно в 0,3% школ в рамках точечных мер по борьбе с распространением вируса, а в Москве школы ушли на плановые каникулы.
Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на замминистра просвещения РФ Виктора Басюка сообщило, что из-за роста новых случаев коронавируса на дистанционное обучение уходят школьники Москвы, Ульяновской области и Сахалина.
В министерстве отметили, что занятия приостановлены примерно в 0,3% школ в рамках точечных мер по борьбе с распространением вируса, а в Москве школы ушли на плановые каникулы.
Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на замминистра просвещения РФ Виктора Басюка сообщило, что из-за роста новых случаев коронавируса на дистанционное обучение уходят школьники Москвы, Ульяновской области и Сахалина.
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