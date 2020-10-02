Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие вируса гепатита С

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Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 г. вручили Харви Альтеру (США), Майклу Хоутону (Великобритания) и Чарльзу Райсу (США) за открытие вируса гепатита С, сообщил Нобелевский комитет в своем аккаунте в Twitter.Вирус вызывает хронические повреждения и цирроз печени. Ежегодно гепатитом С заболевают более 70-ти миллионов человек. Еще несколько лет назад хронический гепатит С считался неизлечимым заболеванием, отмечает «Эхо Москвы».Напомним, что во вторник, 6 октября, станет известно имя лауреата премии по физике, 7 октября – по химии, 8 числа – по литературе. Девятого октября будет назван обладатель Нобелевской премии мира. 12 октября состоится присуждение премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.