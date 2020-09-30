Школьников Сахалинской области досрочно отправят на каникулы с 12 октября
Россия и мир
Школьников Сахалинской области досрочно отправят на каникулы с 12 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного правительства. Он уточнил, что для безопасности школьников каникулы пройдут с 12 по 18 октября. После этого, в зависимости от эпидемиологической ситуации, возможен возврат дистанционного обучения.
По данным пресс-службы, также возвращаются ограничения по количеству участников культурно-массовых и спортивных мероприятий.
По данным пресс-службы, также возвращаются ограничения по количеству участников культурно-массовых и спортивных мероприятий.
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