Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды в Авачинском заливе

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Власти Камчатки рассматривают три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. <…> Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.«Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», — добавил глава региона.Как напоминает life.ru, множество морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Кроме того, местные серферы жаловались на приступы тошноты, высокую температуру, першение в горле и ухудшение зрения после того, как вышли из воды.