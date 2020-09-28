Пашаев заявил, что никак не причастен к истории с поддельной справкой и ничего о ней не знал
Россия и мир
Фото: ТАСС
Эльман Пашаев, представлявшей в суде актера Михаила Ефремова, прокомментировал ситуацию, связанную с увольнением полицейского, который выписал поддельную справку. Как сообщил сам Пашаев, о том, что представленная справка была поддельная, он не знал.
Адвокат Эльмаш Пашаев также объяснил ТАСС, почему он не может быть причастен к истории с поддельной справкой: «Ко мне настолько было повышенное внимание, ничего не возможно было делать. Даже со свидетелями не разговаривал, не готовил, потому что знал, что ищут любой повод против меня. Поэтому я никогда не вмешивался. Просил, чтобы все было в рамках закона».
Напомним, что накануне в Подмосковье уволили полицейского, подделавшего справку, выжимку из которой Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, зачитал на одном из заседаний суда. В озвученных сведениях сообщалось о том, что Ирина Стерхова сдавала погибшему койко-место в своей квартире. Сама Стерхова утверждает, что являлась погибшему гражданской женой.
Адвокат Эльмаш Пашаев также объяснил ТАСС, почему он не может быть причастен к истории с поддельной справкой: «Ко мне настолько было повышенное внимание, ничего не возможно было делать. Даже со свидетелями не разговаривал, не готовил, потому что знал, что ищут любой повод против меня. Поэтому я никогда не вмешивался. Просил, чтобы все было в рамках закона».
Напомним, что накануне в Подмосковье уволили полицейского, подделавшего справку, выжимку из которой Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, зачитал на одном из заседаний суда. В озвученных сведениях сообщалось о том, что Ирина Стерхова сдавала погибшему койко-место в своей квартире. Сама Стерхова утверждает, что являлась погибшему гражданской женой.
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