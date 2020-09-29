Школы в Москве с 19 октября могут вновь перейти на дистанционное обучение

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Московские школьники после двухнедельных каникул, возможно, продолжат обучение из дома: как утверждает источник «Интерфакса» в городской администрации, власти Москвы рассматривают возможность введения дистанционного обучения минимум на две-три недели.«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19, другими факторами», - сказал собеседник агентства.Ранее мэр столицы Собянин объявил, что продлил школьные каникулы до двух недель, чтобы препятствовать распространению коронавируса. В Москве вирусом заразились 297 729, выздоровели 251 018, погибли 5 282 человека, напоминает gazeta.ru.