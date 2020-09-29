Президент Франции Макрон заявил о переброске 300 сирийских боевиков в Азербайджан

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У Франции есть сведения, что боевики из Сирии направились в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях, сказал журналистам в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон перед началом европейского саммита, передает РИА «Новости».Макрон заявил о переброске в зону конфликта более 300 сирийских исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо. По словам главы государства, они направлялись в регион через турецкий Газиантеп. Макрон также добавил, что у него есть информация о еще 300 боевиках, которые только готовятся отправиться в Азербайджан, сообщает MK.ru.