Власти Ливана заочно арестовали двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

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Ливан заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута, пишет Al Jazeera. Речь идет о запросе у Интерпола международного ордера на арест двух россиян — владельца и капитана судна Rhosus Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева. Этот корабль в 2013 году доставил в морской порт Бейрута 2700 тонн аммиачной селитры.Отмечается, что по делу о взрыве в Бейруте проходят 25 человек, среди них несколько чиновников портовой администрации, начальники таможни и двое сирийских рабочих.Как напоминает iz.ru, взрыв в ливанской столице произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По официальной версии властей, сдетонировали около 2750 т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад. Груз был конфискован с судна Rhosus. Взрыв, по предварительным данным, был вызван сварочными работами на месте хранения селитры.