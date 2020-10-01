Столичные власти рекомендовали московским предприятиям перевести на удалёнку до 50% сотрудников
Россия и мир
Столичные власти рекомендовали московским организациям перевести на удаленку до 50% от всего штата. Ситуация с распространением COVID-19 в городе остается критичной, отметил Собянин, передает gazeta.ru.
Накануне, 1 октября, мэр Москвы обязал компании с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, с понедельника, 5 октября, на дистанционный режим работы в Москве должны перевестись около 2 млн человек.
Накануне, 1 октября, мэр Москвы обязал компании с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, с понедельника, 5 октября, на дистанционный режим работы в Москве должны перевестись около 2 млн человек.
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