Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

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Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента Песков.«Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе», — цитирует его РИА Новости. По словам Пескова, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями.