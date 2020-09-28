Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и мир
Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента Песков.
«Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе», — цитирует его РИА Новости. По словам Пескова, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями.
«Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе», — цитирует его РИА Новости. По словам Пескова, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями.
«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
28 сентября 2020
28 сентября 2020
«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
29 сентября 2020
29 сентября 2020
Путин наградил свердловского железнодорожника знаком отличия
22 сентября 2020
22 сентября 2020
Нижний Тагил рискует остаться без связи из-за жадности энергетиков
30 сентября 2020
30 сентября 2020