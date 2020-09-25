Собянин обязал работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% сотрудников на удаленку

© Вечерние ведомости

Мэр Москвы Собянин подписал указ, согласно которому работодатели обязаны с 5 по 28 октября перевести 30% сотрудников на удаленку. В своем блоге Собянин обосновал это решение тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте Москвы. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти - более 2000 человек ежедневно.Собянин также назвал ситуацию с коронавирусом в Москве «очень опасной» — вместе с ростом числа заболевших растет и доля тяжелых больных, которым необходима госпитализация, передает ТК «Дождь».