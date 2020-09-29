Половина подмосковных школ уйдет на каникулы с пятого октября

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Подмосковные школы, которые работают по модульной программе, уйдут на каникулы с пятого октября, сообщила глава регионального Минобразования Ирина Каклюгина. По ее словам, в регионе половина школ работают по модульному графику, другая половина - по четвертям.При этом директорам остальных школ необходимо принять решение о каникулах исходя из эпидемиологической ситуации в городе, заявила Каклюгина. Она также добавила, что дистанционного обучения в регионе пока вводить не планируется.Несколько дней назад мэр Москвы Собянин принял решение, что школьные осенние каникулы в столице будут увеличены в два раза и пройдут с 5 по 18 октября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе, пишет «Газета.ру».