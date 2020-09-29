Пастух из Калмыкии получит миллион рублей за помощь в поимке беглых заключенных

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Пастух из калмыцкого поселка Улан-Хол получит миллион за помощь в поимке сбежавших из дагестанской колонии заключенных. Об этом источник в правительстве Дагестана сообщает РИА Новости.По словам источника, беглецы шли по железной дороге и встретили местного пастуха. Зэки предложили ему деньги за то, чтобы он подвез их до Лагани. Пастух понял, что перед ним беглые преступники, но согласился подвезти, а потом сообщил полиции, где они находятся. Сотрудники МВД Калмыкии при поддержке Росгвардии задержали заключенных в степи около поселка Улан-Хол Лаганского района.Как напоминает Вести.ру, шестеро заключенных сбежали из-за решетки 22 сентября. Они прокопали тоннель, ведущий из производственного помещения колонии за внешнюю стену исправительного учреждения.