Власти РФ продлили программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года

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Правительство продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года, сообщается на сайте кабмина. Таким образом, поездки в рамках второго этапа программы смогут захватывать новогодние праздники.Однако теперь вводятся новые условия. В программе должны принимать участие туристическое агрегаторы.Кроме того, продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей, а минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее она должна была быть не менее 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей), передает iz.ru.