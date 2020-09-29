Боеспособность вооруженных сил РФ оценили на максимум со времен «холодной войны»

10.57 Четверг, 1 октября 2020
Россия и мир
Российские вооруженные силы сейчас наиболее боеспособны со времен окончания холодной войны. Такой вывод сделали авторы доклада «Оценка российской модернизации вооруженных сил» из лондонского Международного института стратегических исследований, пишет Bloomberg.

Толчком для проведения реформ в российских вооруженных силах, по мнению авторов исследования, стало продвижение НАТО на Восток и создание противоракетной обороны США, а военные действия в Грузии в 2008 году ускорили процесс.

«Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», — говорится в докладе.
© Вечерние ведомости
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