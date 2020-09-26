Вирусолог из Института имени Гамалеи рассказал о главной ошибке заболевших коронавирусом

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Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал главной ошибкой заразившихся коронавирусом россиян нежелание обращаться к врачам, об этом он заявил в эфире «Национальной службы новостей».«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью», — сказал вирусолог.При этом лечиться от коронавирусной инфекции можно дома, отметил в эфире радиостанции профессор НИЦ Анатолий Альштейн. «Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи - это уже для больницы», - объяснил он.