Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе
Россия и мир
Путин и глава Франции Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе Парижа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе беседы российский и французский президенты обстоятельно обсудили армяно-азербайджанский конфликт и высказали серьезную озабоченность из-за продолжающихся широкомасштабных боевых действий.
Как напоминает РИА «Новости», ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
В ходе беседы российский и французский президенты обстоятельно обсудили армяно-азербайджанский конфликт и высказали серьезную озабоченность из-за продолжающихся широкомасштабных боевых действий.
Как напоминает РИА «Новости», ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
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