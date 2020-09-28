Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

© Вечерние ведомости

Путин и глава Франции Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе Парижа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.В ходе беседы российский и французский президенты обстоятельно обсудили армяно-азербайджанский конфликт и высказали серьезную озабоченность из-за продолжающихся широкомасштабных боевых действий.Как напоминает РИА «Новости», ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.