ФК «Краснодар» обыграл греческий ПАОК и впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов

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Футбольный клуб «Краснодар» обыграл греческую команду ПАОК в матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые в истории пробился в групповой этап турнира, передает iz.ru. Игра в Салониках закончилась со счетом 2:1. В первом матче «быки» победили дома с таким же счетом.Кубанцы стали седьмой российской командой, попавшей в основную сетку Лиги чемпионов. Шестым новичком турнира в сезоне-2016/17 стал «Ростов». Ранее от России в Лиге чемпионов выступали «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Рубин», отмечает sports.ru.