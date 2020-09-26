В Кремле не стали давать оценок дебатам Дональда Трампа и Джо Байдена

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В Кремле не станут давать оценок дебатам кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, поскольку это будет воспринято как попытка вмешательства. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков.Тем не менее, в Кремле обратили внимание на заявления Джо Байдена, назвавшего действующего главу Белого дома Дональда Трампа «щенком Путина». По словам Пескова, налицо «новые проявления политической культуры» в США, сообщает MK.ru.Напомним, накануне состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США, во время которых Байден обвинил Трампа во лжи и назвал его «щенком Путина».