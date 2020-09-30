Ангела Меркель заявила, что Германия не признает Лукашенко президентом Белоруссии

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не признает избрание Лукашенко президентом Белоруссии. «Мы не признаем избрание Лукашенко <...> Мы осуждаем то, что там [в Белоруссии] происходит каждый день», — сказала Меркель.«В ближайшее время состоится встреча с Тихановской», — также сообщила Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.По словам канцлера Германии, ее восхищает мужество белорусских женщин, которые противостоят режиму Лукашенко. Канцлер осудила жестокость по отношению к протестующим.