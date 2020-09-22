Зеленский уволил Фокина из делегации в Трехсторонней контактной группе

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе. Об этом сообщается на сайте офиса президента.Решение об увольнении Фокина объяснили его «неприемлемыми заявлениями» по поводу отсутствия прямых доказательств участия России в войне с Украиной и невозможности стать «врагом России», передает РБК.Ранее Фокин в интервью изданию «СТРАНА.ua» заявил, что принятие особого статуса Донбасса «не может не привести» к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Кроме того, он заявил, что не видит признаков того, что в Донбассе идёт война Украины с Россией. Фокин позднее заявил, что готов покинуть свой пост, если его предложения не будут восприняты.