Зеленский уволил Фокина из делегации в Трехсторонней контактной группе
Россия и мир
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе. Об этом сообщается на сайте офиса президента.
Решение об увольнении Фокина объяснили его «неприемлемыми заявлениями» по поводу отсутствия прямых доказательств участия России в войне с Украиной и невозможности стать «врагом России», передает РБК.
Ранее Фокин в интервью изданию «СТРАНА.ua» заявил, что принятие особого статуса Донбасса «не может не привести» к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Кроме того, он заявил, что не видит признаков того, что в Донбассе идёт война Украины с Россией. Фокин позднее заявил, что готов покинуть свой пост, если его предложения не будут восприняты.
Решение об увольнении Фокина объяснили его «неприемлемыми заявлениями» по поводу отсутствия прямых доказательств участия России в войне с Украиной и невозможности стать «врагом России», передает РБК.
Ранее Фокин в интервью изданию «СТРАНА.ua» заявил, что принятие особого статуса Донбасса «не может не привести» к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Кроме того, он заявил, что не видит признаков того, что в Донбассе идёт война Украины с Россией. Фокин позднее заявил, что готов покинуть свой пост, если его предложения не будут восприняты.
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