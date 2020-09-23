Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал жителей Парижа громким хлопком

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Жители французской столицы приняли за мощный взрыв хлопок, раздавшийся при преодолении боевым самолетом звукового барьера, сообщает в среду местная полиция. В полиции также призвали всех не занимать линии экстренной связи сообщениями о взрыве.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Париже произошёл мощный взрыв.