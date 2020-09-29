С нового года в России ресторанам будет запрещено включать чаевые в чек

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С нового года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек, сообщает в среду пресс-служба Роспотребнадзора.Власти РФ утвердили правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания, в список которых попал и запрет на включение чаевых в чек. Подробности изменений, которые вступят в силу с 2021 года, приводятся 30 сентября на сайте Роспотребнадзора, сообщает iz.ru.Также запрещено оказывать платные услуги без согласия клиента, потребитель вправе требовать возврата денег.Кроме того, заведения будут обязаны предупреждать о том, какие услуги платные, а какие нет. Например, о дополнительной плате за музыку.