© Вечерние ведомости

Министерство обороны Армении показало фотографии сбитого Су-25, который, по версии армянской стороны, был сбит турецким истребителем F-16, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».В свою очередь, МИД Армении обнародовало имя погибшего пилота. «29 сентября выполнявший боевые задачи по отражению атак с азербайджанской стороны Су-25 ВВС Армении был сбит принадлежащим ВВС Турции истребителем F-16, вылетевшим из азербайджанского аэропорта «Гянджа». Погиб пилот ВС Армении майор Валерий Данелин», - сообщил МИД Армении.Президент Азербайджана Ильхам Алиев при этом опроверг участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе.