Глава Роспотребнадзора заявила, что клинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены
Россия и мир
Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о завершении клинических исследований вакцины центра «Вектор». Об этом она рассказала в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ. «Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе», — сказала Попова.
Глава ведомства добавила, что в настоящий момент продолжаются клинические исследования с вакциной Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова Российской академии наук, передает РБК.
Накануне министр здравоохранения России Мурашко сообщил, что регистрация вакцины, разработанной «Вектором», ожидается в течение трех недель.
Глава ведомства добавила, что в настоящий момент продолжаются клинические исследования с вакциной Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова Российской академии наук, передает РБК.
Накануне министр здравоохранения России Мурашко сообщил, что регистрация вакцины, разработанной «Вектором», ожидается в течение трех недель.
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