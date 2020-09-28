В Минобороны Армении заявили об авиаударах Баку в Карабахе с применением турецкой авиации

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Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с непризнанным Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и многофункциональные истребители F-16 ВВС Турции, сообщает РИА «Новости».Также в ведомстве сообщили, что в зоне конфликта перехвачен разговор летчиков на турецком языке.Как напоминает РБК, Армения обвиняет Турцию в участии в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Накануне, 29 сентября, Минобороны страны сообщало о сбитом турецкими ВВС армянском штурмовике Су-25 в воздушном пространстве страны. В Анкаре эту информацию опровергли.