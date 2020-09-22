Путин поручил запретить бесконтрольный вывоз необработанной древесины из страны
Россия и мир
Путин поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины. Такое поручение он дал по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.
Путин выразил обеспокоенность тем, что в России вместо переработки древесины ведется экспорт сырья. «Следует максимально решительно выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе, жёстко заниматься декриминализацией отрасли. Надо повысить качество государственного лесного надзора - то, что сейчас, вообще ни в какие ворота не лезет», - заявил Путин.
Путин выразил обеспокоенность тем, что в России вместо переработки древесины ведется экспорт сырья. «Следует максимально решительно выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе, жёстко заниматься декриминализацией отрасли. Надо повысить качество государственного лесного надзора - то, что сейчас, вообще ни в какие ворота не лезет», - заявил Путин.
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