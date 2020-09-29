Студентов столичных медвузов вновь позвали в больницы для борьбы с коронавирусом
Россия и мир
Выпускникам и студентам московских медицинских вузов снова начали поступать предложения о работе в больницах города на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции. Весной студентов уже привлекали к борьбе с COVID.
Как сообщает РБК, на собрании в столичном департаменте здравоохранения ординаторов пригласили работать инфекционистами, фтизиатрами, анестезиологами и реаниматологами.
В других городах России студентов медиков пока централизованно не привлекают к работе в больницах.
Как сообщает РБК, на собрании в столичном департаменте здравоохранения ординаторов пригласили работать инфекционистами, фтизиатрами, анестезиологами и реаниматологами.
В других городах России студентов медиков пока централизованно не привлекают к работе в больницах.
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