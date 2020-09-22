Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отменить накопительную часть пенсии. Письмо с этой инициативой направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, текст опубликован на сайте ФНПР.«Федерация независимых профсоюзов России последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — говорится в документе.Отмечается, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами.«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.