Дети из малообеспеченных семей могут получить в следующем году удвоенное пособие

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минтруд планирует выделить еще 95 миллиардов рублей на пособия для детей из малообеспеченных семей в 2021 году. Выплаты хотят увеличить в два раза на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.Ранее на встрече с сенаторами президент России Владимир Путин попросил при работе над бюджетом найти возможность увеличить пособия на детей в возрасте 3-7 лет семья, чей доход не достигает прожиточного минимума с учетом выплаты пособий.Он заявил, что правительство должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимум.«Такой шаг потребует дополнительно почти 95 млрд рублей», — заявили в Минтруде.Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет была установлена в 2020 году. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 рублей. Средства выплачиваются с 1 июня 2020 года.